Актер Торсуев заявил, что его жене грозит до 5 лет тюрьмы на Украине

Актер Владимир Торсуев рассказал, что его супруге Лилии Гурской грозит до 5 лет тюрьмы на Украине. Об этом он заявил в интервью изданию «Абзац» для проекта «Так сказать».

Торсуев объяснил, что Гурская — гражданка Украины, которая сейчас уже успела получить российский паспорт.

«Служба безопасности Украины работает, не дремлет – ей уже дали пять лет тюрьмы заочно за то, что она жена «террориста»», — сказал артист.

Он добавил, что у Гурской на Украине остались дети, внук и отец. Кроме того, она не смогла посетить похороны матери из-за того, что ее могут арестовать и отправить в тюрьму.

Напомним, что Торсуев и Гурская женились в 2020 году. Актер познакомился с ней в 2017 году, когда женщина работала сиделкой у его матери.

Артист вместе со своим братом-близнецом Юрием Торсуевым регулярно посещает Донбасс с 2014 года. В 2018 году их внесли в базу украинского сайта «Миротворец»* якобы за «сознательное нарушение границы Украины» и участие в «антиукраинских мероприятиях».

* признан экстремистским и запрещен в России