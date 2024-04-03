В России появилась схема мошенничества с прокатом велосипедов

Злоумышленники начали представляться сотрудниками компании по прокату велосипедов и предлагать заработать на их аренде. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В iMessage они направляют сообщение, в котором предлагается «продвигать поездки с низким выбросом выхлопных газов и легко зарабатывать деньги на аренде велосипедов общего пользования».

В СМС говорится, что для работы требуется только наличие телефона. Якобы заработать можно от 2000 до 50000 рублей в день, местоположение роли не играет.

В сообщении - ссылка на аккаунт в Telegram. Авторы утверждают, что они являются сотрудниками компании по аренде велосипедов. По словам эксперта проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратора платформы «Мошеловка» Аллы Храпуновой, аферисты пользуются тем, что в стране вполне легально развивается продвижение товаров и услуг.

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Ранее сообщалось, что злоумышленники начали использовать схему с фишинговыми сайтами с целью взлома аккаунтов на «Госуслугах».