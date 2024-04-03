Состояние Светличной в психиатрической клинике стремительно ухудшается

Несколько дней назад знаменитая советская актриса Светлана Светличная была вынуждена столкнуться с серьезной проблемой со здоровьем: она перенесла инфаркт миокарда, что очень сильно отразилось на ее самочувствии.

© Popcake.tv

Как сообщает ресурс «СтарХит», женщина перестала самостоятельно есть. На данный момент она пребывает в психиатрической лечебнице.

«Теперь ее будут кормить и поить через внутривенное питание, которое подается в виде жидкого раствора через катетер, установленный в вену. Питаться сама Светличная не может из-за сильной слабости и пониженного давления», — поделились знающие лица с представителями указанного издания.

Пользователи сети очень переживают за состояние заслуженной артистки РСФСР, ведь она уже находится в преклонном возрасте. Напомним, что Светлане Афанасьевне уже 83. Тем не менее публика надеется на лучшее и считает, что знаменитость должна побороть невзгоды, вернувшись домой к нормальной жизни, ведь ей занимаются лучшие врачи, а значит, шанс на счастливое будущее все еще есть.