Синоптики предсказали аномальный холод в нескольких регионах России

Температура ниже многолетних значений с аномалиями от 5 до 13 градусов прогнозируется в ближайшие дни в регионах Северо-Западного федерального округа, Урала, Сибири и Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Северо-Западном федеральном округе с 3 по 6 апреля аномально низкие температуры будут в Архангельской области, на 7-9 градусов температура будет ниже нормы и морозы будут достигать 20-21 градусов", - сказал он.

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Кроме того, на 8-9 градусов ниже нормы ожидается в Ненецком автономном округе - до минус 17-25 градусов, в Республике Коми - на 7-8 градусов ниже нормы - до 16-25 градусов мороза. С 3 по 7 апреля в Мурманской области и в Республике Карелия температура будет на 6-11 градусов ниже нормы, там похолодает до минус 23 градусов и минус 18 градусов соответственно, добавил Вильфанд.

По словам метеоролога, аномальные холода придут и на Урал, где в Ямало-Ненецком автономном округе с 3 по 6 апреля температура опустится до минус 25-28 градусов, что на 8-13 градусов ниже нормы. Также это затронет и Сибирь, например, на Таймыре температура будет ниже нормы на 6-10 градусов и морозы будут достигать 30-32 градусов, в Иркутской области с 5 по 7 апреля температура прогнозируется на 7-8 градусов ниже нормы с понижением до минус 17-23 градусов.

Вильфанд отметил, что аномальные морозы прогнозируются и в Дальневосточном федеральном округе. Так, на севере Якутии с 3 по 6 апреля температура опустится до минус 32-33 градусов, что на 5-9 градусов ниже нормы. Кроме того, в Забайкалье с 6 по 7 апреля температура будет на 9 градусов ниже нормы с морозами до 21-24 градусов.