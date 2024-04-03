В России выросло число природных катаклизмов

В 2023 году число природных катаклизмов в России выросло на 22 процента по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в новом Росгидромета об особенностях климата в стране.

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В минувшем году эксперты зафиксировали 1191 опасное гидрометеорологическое явление, в то время как годом ранее их количество составило 976. Показатель 2023 года оказался вторым по величине за последние 16 лет. В 2021 году было зарегистрировано 1205 случаев.

Больше всего ущерба нанесли дождевые паводки, мощные дожди и порывистый ветер. Кроме того, увеличилось число случаев града — на 123 процента, аномально холодной погоды и сильных морозов — на 73 процента, очень сильных осадков — на 49 процентов, заморозков — на 36 процентов и очень сильного ветра — на 22 процента. При этом аномальная жара стала наблюдаться на 48 процентов реже.

Ранее сообщалось, что потепление и погодные катаклизмы могут привести к подорожанию продуктов во всем мире.