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Захарова рассказала о любимой песне 90-х

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала песню группы «Моральный кодекс» «До свидания, мама!» своей «особо любимой» композицией 1990-х годов. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова рассказала о любимой песне 90-х
© globallookpress.com

Как рассказала Захарова, о любимой песне той поры ее спросила генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

«Самое начало девяностых, я в старших классах школы, это протестное настроение, ощущение себя уже, в общем-то, практически в самостоятельном полете. И вдруг "взрывает" музыкальный эфир песня и, главное, клип группы "Моральный кодекс" "До свидания, мама!". Как это все совпало тогда!», — вспомнила дипломат.

В опубликованном ролике она назвала видео группы «феноменальным», отметив, что многие считают его первым отечественным клипом, открывшим эпоху музыкальных клипов, ориентировавшихся именно на заданный фронтменом коллектива Сергеем Мазаевым и режиссером Федором Бондарчуком стандарт качества.

«Сама мелодия, вот этот драйв, эти слова со мной навсегда», — добавила Захарова.«Мазай, люблю», — заключила она.

Ранее российская певица Любовь Успенская на своем концерте исполнила песню, которую написала Мария Захарова,

В декабре 2023 года Мария Захарова рассказала о сочиненной ею рождественской песне. По словам дипломата, она мечтала создать рождественскую песню с новогодним настроением.

В 2022 году Мария Захарова впервые сочинила текст для песни на английском языке. Она написала трек June Song для популярной певицы Люси Чеботиной.

Общество
Любовь Успенская
Сергей Мазаев
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