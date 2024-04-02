Детский лагерь в России закупит ружья для стрельбы по дронам

Администрация детского лагеря «Орленок» в Краснодарской крае решила закупить ружья для стрельбы по беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что приобретать планируется два переносных прибора типа «ружье». Лагерь готов заплатить за оба прибора 1,6 миллиона рублей.

Поставщик антидроновых ружей станет известен 3 апреля, говорится в сообщении канала.

В марте стало известно, что больше тысячи детей на три недели отправят из обстреливаемой Белгородской области в другие регионы России. «Мы начинаем отправку 1200 наших детей в оздоровительные лагеря: 655 ребят поедут в Пензу, также туда отправятся 150 спортсменов, остальные дети отдохнут в Калуге и Тамбове», — пояснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.