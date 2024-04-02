Профессор МАРХИ умер после падения в клинике

Профессор МАРХИ Сергей Муратов умер в Боткинской больнице на 63-м году жизни. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

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По данным канала, 26 марта ученый во время посещения частной клиники поскользнулся, упал и сильно ударился головой.

Сотрудники клиники вызвали скорую и доставили Муратова в реанимацию Боткинской больницы. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, перелом затылочной кости, открытую черепно-мозговую травму.

Специалисты четыре дня боролись за его жизнь, но 30 марта мужчина скончался. О его смерти стало известно только во вторник, 2 апреля.

Сергей Муратов родился в Уфе. Закончил архитектурное отделение строительного факультета Уфимского нефтяного института. Затем поступил в аспирантуру МАРХИ.

После защиты диссертации ученый остался преподавать на кафедре «Градостроительство».

Кроме того, Муратов ездил по российским городам с лекциями и мастер-классами, курировал студенческие архитектурные проекты, писал рассказы, вступил в Союз художников России и в Союз архитекторов России.