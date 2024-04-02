Умерла актриса Татьяна Конюхова

Народная артистка России актриса Татьяна Конюхова умерла на 93 году жизни. Об этом пишет пресс-служба Союза кинематографистов России.

© Киностудия им. Горького

В организации пояснили, что артистка скончалась 2 апреля после продолжительной болезни. Дата и место похорон пока не называются.

«В памяти зрителей, коллег, поклонников Конюхова навсегда останется яркой, талантливой, любимой актрисой, дарящей радость и свет»,— подчеркнули кинематографисты.

Татьяна Георгиевна Конюхова родилась 12 ноября 1931 года. В 1955-м окончила Всесоюзный государственный институт театрального искусства, где училась в мастерской Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой.

Около 20 лет актриса была художественным руководителем актерской мастерской Московского государственного университета культуры и искусства. Выступала с собственной концертной программой по стихам Марины Цветаевой и Анны Ахматовой.

Конюхова участвовала в десятках проектов, воплотила на экране многообразие женских характеров: Ганна («Майская ночь или утопленница»), Катя Головань («Доброе утро»), Соня («Разные судьбы»), Терезия Симак («Над Тиссой»), Дашка («Олеко Дундич»), Галя Березка («Карьера Димы Горина»).

Кроме того, зрителям запомнились ее Химка («Женитьба Бальзаминова»), Зинаида Павловна («Таинственный монах»), Варя («Портрет жены художника»), майор Никифорова («Снайперы»), Валентина («Ссуда на брак»)

Последней ролью Конюховой стала Вероника Витольдовна в сериале «Хранимые судьбой» в 2011 году.