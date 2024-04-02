В ФНС рассказали, как производился расчет доходов Блиновской

Специалисты налоговой инспекции при проверке доходов и расходов блогера Елены Блиновской не учли в качестве рабочих расходов траты на чартерные рейсы в Дубай, строительство поселков в Крыму, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, во вторник, 2 апреля, в Арбитражном суде Москвы рассматривается заявление «королевы марафонов».

Журналисты заметили, что защита Блиновской оспаривает привлечение клиентки к ответственности за налоговое правонарушение. В частности, адвокаты не согласны с расчетами налоговой по ряду пунктов.

Представители ФНС, в свою очередь, заявили, что расчет расходов блогера производился на основе данных о дивидендах, зарплате сотрудников, лицензионных договорах, роялти.

Вместе с тем, в нем не были учтены как рабочие траты на «строительство дачного поселка в Алуште, чартерные рейсы в Дубай, размещение 32 человек в гостинице на Бали, покупка предметов искусства на десятки тысяч евро», уточнили в ведомстве.

В ФНС подчеркнули, что Блиновская при формировании отчетности искажала некоторые данные. На фоне этого, констатировали делегаты ведомства, «какой-либо налоговый отчет не может быть до конца точным».