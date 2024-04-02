Жена нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» дала комментарий СМИ

Жена десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Якубджона Юсуфзоды заявила, что он недавно приехал в Москву и у него не было разрешения на работу. Об этом сообщает РИА Новости.

Жена Юсуфзоды - Файзигуль Джурабекзода - рассказала агентству, что ее муж «собрался и улетел» в Москву 1 марта.

«Не успел даже патент получить и начать работать», - заявила она.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Террористы расстреливали людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в здании.

По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, ранения и различные травмы получили более 550 человек.

Четверо исполнителей теракта арестованы. Также суд арестовал их предполагаемых сообщников, Юсуфзода стал десятым фигурантом дела.

Сообщалось, что он - гражданин Таджикистана, женат и имеет трех детей, а до задержания неофициально был разнорабочим на стройке.

По данным следователей, за несколько дней до теракта он перевел через свою банковскую карту деньги на проживание террористов. Часть денег он отправил одному из исполнителей теракта уже после совершения преступления.