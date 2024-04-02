Колокольцев заявил о росте числа выдворенных из России иностранцев

Количество выдворенных из России иностранных граждан выросло в прошлом году на 65% по сравнению с 2022 годом, выдворено и депортировано почти 110 тыс. таких нарушителей, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллеги ведомства.

По словам Колокольцева, раскрыто 2,5 тыс. преступлений мигрантов при помощи информационных систем. Так, в России началась разработка цифрового профиля иностранного гражданина, усилен контроль за прохождением процедуры обязательной дактилоскопии и фотографирования.

Колокольцев заявил, что несмотря на санкции совместно с Интерполом удалось добиться передачи в Россию находящихся в розыске обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений из Таиланда, Черногории, Румынии, Греции, Египта, Испании, Вьетнама, США и других государств. По его словам, впервые состоялись экстрадиции из Парагвая, Колумбии и из Танзании, передает ТАСС.

По словам Колокольцева, 51 сотрудник МВД России принял участие в миссиях ООН и ОБСЕ, прошло около 500 совместных мероприятий с другими странами. Российские полицейские ездили в Китай, Саудовскую Аравию, Лаос, Кубу, Вьетнам. Также было проведено заседание объединенной коллегии Министерства внутренних дел Союзного государства, укреплялись двусторонние связи со странами Азии, Африки, Латинской Америки.

Ранее Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел поручил изменить подходы к миграционной политике в России.