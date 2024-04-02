Пострадавшие при теракте в «Крокусе» подали заявление об оказании небезопасных услуг

Адвокат Игорь Трунов заявил, что пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холле» попросили главу Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина возбудить дело об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трунова, одиннадцать потерпевших подали заявление против владельцев «Крокуса» утром 2 апреля.

Текст документа попал в распоряжение РИА Новости. В заявлении указано, что с момента открытия «Крокуса» в 2009 году в России поменялись требования к безопасности.

Трунов утверждает, что через несколько секунд после начала пожара в концертном зале загорелись занавес и кресла, хотя по требованиям к безопасности они должны быть произведены из огнеустойчивых материалов.

Трунов также заявил со ссылкой на показания очевидцев, данные из СМИ и видео из соцсетей, что большинство эвакуационных выходов в момент теракта и эвакуации были закрыты.

Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов заявлял РБК, что огнезащитная система в «Крокусе» «сработала максимально», некоторые помещения вообще не были повреждены огнем, а без соблюдения противопожарных норм и использования огнестойких материалов здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.

Теракт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. Террористы расстреливали людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в здании.

По последние данным, жертвами теракта стали 144 человека, ранения и различные травмы получили более 550 человек.

Четверо исполнителей теракта арестованы. Также суд арестовал их предполагаемых сообщников.