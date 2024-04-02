Эти люди десятилетиями занимаются подрывной деятельностью в РФ. Для их обозначения больше подходят слова «враги, предатели и пятая колонна», отметил главный редактор радиостанции «Говорит Москва».

«Штаты, пытаясь обелить преступный киевский режим и предоставляя ему помощь, рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму, а несистемной оппозиции… Я бы, на самом деле, уже не называл бы всех этих людей несистемной оппозицией. Всё у нас с опозданием. Ну какая там несистемная оппозиция? Я вас умоляю. Враги — они и в Африке враги. Называйте их уже врагами, предателями, пятой колонной, подрывной деятельностью занимаются эти люди десятками лет, а мы их всё называем мутными какими-то формулировками. В общем им поручено за рубежом раздувать тему необоснованности попыток властей РФ использовать теракт для оправдания СВО на Украине».

Ранее в СВР заявили о работе американцев над искажением картины по теракту в «Крокусе». В частности, Госдепу, спецслужбам, аффилированным с ними НПО и СМИ поставлена задача снять любые подозрения по поводу причастности Киева к преступлению.

Как заявили в спецслужбе, в Белом доме опасаются, что в противном случае это окончательно сорвёт планы Вашингтона по наращиванию поддержки Украины. Соответствующее задание также получили представители несистемной оппозиции за рубежом, отметили в ведомстве.