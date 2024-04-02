Симоньян заявила о подготовке покушения на нее

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что знает о подготовке покушения на нее со стороны украинских спецслужб. В интервью журналистке Надане Фридрихсон на радио «Комсомольская правда» она объяснила, зачем Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила ей новые обвинения.

Ранее СБУ заочно предъявила Симоньян обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса Украины: о геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде военных действий и прославлении участников спецоперации.

Главред назвала выдвинутые обвинения ложью и отметила, что наоборот всегда призывает к тому, чтобы мирные люди перестали страдать, особенно дети. Она объяснила, что СБУ предприняла такой шаг из-за «весеннего обострения» и подготовки очередной попытки покушения.

«Их было уже несколько и им нужно подготовить общественное мнение. Если такое покушение будет осуществлено, не дай бог, конечно, то они убьют не просто женщину, журналиста, многодетную мать опять же, они убьют ту «ужасную-ужасную фурию, которая призывала к убийству детей», чего я никогда не делала», — сказала Симоньян.

Она подчеркнула, что не «допускает», а «знает» о готовящемся покушении. «Я надеюсь на Господа, как мы все. Можно куда-то спрятаться, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне», — добавила Симоньян.

В беседе с Фридрихсон главред также заявила, что после начала спецоперации некоторые американские политики, которые общались с ней, «ушли с радаров». Симоньян объяснила, что на Западе есть «списки нерукопожатных» людей, общение с которыми может стать проблемой для политических деятелей.