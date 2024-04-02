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Симоньян заявила о подготовке покушения на нее

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что знает о подготовке покушения на нее со стороны украинских спецслужб. В интервью журналистке Надане Фридрихсон на радио «Комсомольская правда» она объяснила, зачем Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила ей новые обвинения.

Симоньян заявила о подготовке покушения на нее
© globallookpress.com

Ранее СБУ заочно предъявила Симоньян обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса Украины: о геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде военных действий и прославлении участников спецоперации.

Главред назвала выдвинутые обвинения ложью и отметила, что наоборот всегда призывает к тому, чтобы мирные люди перестали страдать, особенно дети. Она объяснила, что СБУ предприняла такой шаг из-за «весеннего обострения» и подготовки очередной попытки покушения.

«Их было уже несколько и им нужно подготовить общественное мнение. Если такое покушение будет осуществлено, не дай бог, конечно, то они убьют не просто женщину, журналиста, многодетную мать опять же, они убьют ту «ужасную-ужасную фурию, которая призывала к убийству детей», чего я никогда не делала», — сказала Симоньян.

Она подчеркнула, что не «допускает», а «знает» о готовящемся покушении. «Я надеюсь на Господа, как мы все. Можно куда-то спрятаться, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне», — добавила Симоньян.

В беседе с Фридрихсон главред также заявила, что после начала спецоперации некоторые американские политики, которые общались с ней, «ушли с радаров». Симоньян объяснила, что на Западе есть «списки нерукопожатных» людей, общение с которыми может стать проблемой для политических деятелей.

Общество
Маргарита Симоньян
СБУ
Украина
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