РЖД выплатит компенсацию семьям погибших в ДТП с автобусом и поездом

РЖД выплатит по 3 млн рублей семьям погибших в столкновении автобуса и поезда на железнодорожном переезде в Берендеево в Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.

Там принесли соболезнования родным и близким жертв аварии. РЖД оказывает всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей произошедшего.

Напомним, что авария произошла в понедельник, 1 апреля. Рейсовый автобус выехал на пути, где в него врезался поезд сообщения Архангельск — Москва. В результате погибли водитель и шесть пассажирок транспортного средства, а также пострадал машинист.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда был пьян. Он допустил проезд автобуса, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы, при том, что поезд приближался к участку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»»).