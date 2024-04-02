Впервые опубликовано видео из гримерки Ширвиндта

В распоряжении NEWS.ru оказалось видео из гримерки в Театре Сатиры скончавшегося в марте народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. Оказалось, что помещение для подготовки к выходу на сцену он делил вместе с актером Максимом Авериным.

Несмотря на уход из жизни Ширвиндта на его столике сотрудники театра продолжают оставлять цветы. На подоконнике, как оказалось, артист, хранил картину с изображением комедийного режиссера и актера Чарли Чаплина.

Ранее народная артистка России Алена Яковлева рассказала, что гримерная Александра Ширвиндта не станет его мемориальной комнатой из-за расположения и маленького размера. При этом актриса призналась, что хотела бы, чтобы гримерные почивших артистов могли стать их мемориальными комнатами, поскольку считает их личности уникальными и незабываемыми.

Кроме того, стало известно, что спектакль «Где мы?!», в котором играл свою последнюю роль Александр Ширвиндт, закрыт. В Театре Сатиры отметили, что никто другой не сможет взять на себя его роль в постановке.

Ширвиндт умер 15 марта. Народному артисту было 89 лет. Он скончался в больнице, предварительной причиной его смерти называют проблемы с сердцем.