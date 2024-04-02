Москва признана самым благоприятным для проживания городом России

Москва признана самым благоприятным для проживания городом по результатам расчета индекса качества городской среды за 2023 год. Наряду со столицей комфортными городами-миллионниками названы Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар. Среди городов с населением от 100 тысяч до одного миллиона — Ханты-Мансийск, Сургут, Норильск, Мурманск, Нижневартовск.

В общей сложности в список наиболее благоприятных для проживания вошли 759 городов России. Индекс качества городской среды рассчитали для 1 117 городов. Он позволяет определить приоритеты развития и помогает понять, какие сферы нужно активнее развивать, чтобы улучшить качество городской среды и в итоге повысить уровень жизни людей. Индекс рассчитывается ежегодно Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России на основании данных, полученных от субъектов, Министерства внутренних дел, Министерства культуры, Роспотребнадзора, Росстата, института развития ДОМ.РФ.

Эксперты оценивают 36 различных индикаторов качества городской среды, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них анализируют по шести показателям — безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Показатели оценивают по десятибалльной шкале, значения суммируют и формируют итоговые значения индекса. Максимально возможное количество баллов — 360. При этом городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.

С 2019 года реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

По итогам 2023 года Москва возглавила 33 национальных рейтинга городов и регионов России