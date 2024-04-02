Аномальное жаркое лето 2024 года в РФ приведет к природным катаклизмам

Рост температур всегда приводит к нарастанию катаклизмов и аномалий в природе, к увеличению частоты ураганов, смерчей, наводнений, засух. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов, комментируя тему грядущего самого жаркого в истории метеонаблюдений лета в России.

По данным синоптиков, в июне температура ожидается на семь градусов выше нормы. В Москве, Твери, Калуге, Калининграде прогнозируется до +35 градусов. Температурные рекорды может поставить Дальний Восток, Урал, республики Северного Кавказа, Сибирь, регионы Поволжья. Специалисты отмечают, что лето в 2024 году в России может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Причина «рекордных температур» во всем мире — влияние теплового явления «Эль-Ниньо», то есть температура будет меняться на экваториальной части Тихого океана.

«Из-за глобального потепления нарастание аномальных явлений происходит очень быстро. Это ведет к увеличению частоты ураганов, смерчей, наводнений и засух. Так же растет количество лесных пожаров из-за засухи», — объяснил Алексей Карнаухов.

По словам специалиста по природным катастрофам, лето в центре России (это и Москва, и Нижний Новгород, и Воронеж) может также сопровождаться регулярными дождями.

«Когда весной снег резко тает, вода стекает в реки. Дальше уносится все в моря и океаны. Почва не успевает воду впитывать и, следовательно, в той местности, где лежал снег, земля пересыхает. Наблюдая за тем, какая сейчас весна, в центральной России засухи быть не должно. Она хоть и достаточно ранняя, но относительно постепенная. Поэтому воды от растаявшего снега успевают впитаться в землю. Благодаря этому растения смогут выдать достаточно влаги в атмосферу. Так же летом в центре России будут регулярные дожди», — добавил Карнаухов.

Ведущий научный сотрудник при этом подчеркнул, что с каждым годом лето, как в России, так и в мире в целом, будет становиться только жарче.

«Средние значения температур уже несколько десятков лет растут. Мы уверенно движемся к тому, что чуть ли не каждый последующий год будет теплее предыдущего. Но на самом деле изменение средней температуры не очень большое. За последние 100 лет температура на нашей планете увеличилась всего на два градуса», — подытожил специалист.

Ранее замглавы российского правительства Виктория Абрамченко предупредила о более сложном пожароопасном сезоне, чем в 2023 году. И заявила о необходимости принятия мер в борьбе и профилактике ландшафтных природных возгораний. В этом году на охрану лесов от пожаров и закупку техники было выделено из федерального бюджета более 17,6 миллиардов рублей. Следить за возгораниями в лесах и предупреждать о пожарах будет также российский спутник «Метеор», который был запущен 29 февраля для мониторинга климата и окружающей среды, рассказал в беседе с URA.RU председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин.