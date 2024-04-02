В России анонсировали новые решения по безопасности на концертах

Работа по усилению безопасности концертов, театральных постановок и других мест массового пребывания людей в России продолжается, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Новые решения в сфере безопасности она анонсировала в разговоре с «Лентой.ру».

«В понедельник в закрытом режиме у нас прошло совещание с Министерством культуры, с силовиками, потому что надо понять, какие у нас есть ресурсы и что мы можем сделать. Я согласна с генеральным прокурором России [Игорем Красновым], что все паспорта безопасности [объекта], которые, согласно распоряжению Национального антитеррористического комитета, должны были появиться в каждом учреждении, надо время от времени пересматривать, обновлять, и главное, они должны соотноситься с угрозами», — заявила Драпеко.

По мнению депутата, в каждом российском муниципалитете должны быть созданы антитеррористические штабы.

Такие штабы должны работать на уровне всей страны, и это их зона ответственности проверять адекватность мер, которые предпринимаются для безопасности граждан, - Елена Драпеко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

Допрошен ответственный за пожарную безопасность «Крокуса»

«Сегодня мы проверяем, во-первых, как были исполнены уже принятые решения, и, во-вторых, чтобы меры были адекватны угрозам. Комитет по культуре занимается этим вплотную. Отвечает за это председатель комитета Ямпольская Елена Александровна. Мы на нее очень рассчитываем, на ее напористость и на ее твердость. Поэтому думаю, что какие-то новые решения в результате будут», — добавила Драпеко.

Также парламентарий отметила, что, возможно, надо вооружать охрану мест массового пребывания людей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании произошло несколько взрывов и начался пожар.