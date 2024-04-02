Россиян предупредили об угрозе паводков

Увеличение площадей подтопленных паводковыми водами территорий и количества объектов инфраструктуры прогнозируется на этой неделе на территории 11 регионов Центрального федерального округа, в том числе в Московской области.

"На территории Центрального федерального округа прогнозируется увеличение площадей подтопленных территорий и количества объектов инфраструктуры в Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецк, ой, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях", - предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Отмечается, что аналогичные риски также прогнозируются в Карелии, Вологодской, Ленинградской областях и в Ильмень-Волховской пойме Новгородской области.

Ранее "СП" писала, что землетрясение магнитудой 3,0 зафиксировано в понедельник на юге Сахалина.