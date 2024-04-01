В Крыму проходит парад тюльпанов

В этом году парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду начался необычайно рано. Сказалась теплая зима. Некоторые сорта распустились еще в феврале, а в конце марта треть вошла в стадию массового цветения. Ученые решили больше не ждать. И открыли парад.

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"Не путайте с балом хризантем, - улыбается заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова. - Тюльпаны тоненькие, изящные и стройные, поэтому для них мы проводим парад, а не бал".

Увидеть все великолепие цветения не получится ни у кого. Одни сорта только раскрываются, другие уже набрали силу, а третьи завершают свой парад. Но в этом и прелесть - здесь дважды нельзя застать одну и ту же картинку, которая переливается всеми цветами радуги, как волшебный кристалл. Особенно великолепно это зрелище на фоне голубого моря и дымчатых гор, вершины которых еще покрыты снегом.

"Еще одна особенность парада этого года - мы покажем новые сорта зарубежной селекции, - рассказала Вера Зыкова. - В нашей коллекции есть те, что созданы в XIX веке, но в этот раз мы покажем самые последние, созданные в основном в XXI веке. А самые свежие 2022 года. Они в Нидерландах только начали распространяться". Что интересно, цветоводы Голландии не разорвали отношения с крымскими коллегами. Посетителям также покажут удивительной красоты и формы короновидные тюльпаны. На выставке их представлено всего пять сортов. Эти редкие красавцы больше похожи на пионы. Про них говорят, что они "могут быть какой угодно формы, кроме правильной".

Как и прежде, посетители смогут выбрать "генерала парада", за него можно проголосовать на площадке. Парад тюльпанов продлится до конца этой недели. Но если дни будут прохладные, то и цветение продлится дольше. Билеты стоят 500 рублей для взрослых и 300 - для детей от 7 до 14 лет. Но если вы захватили мольберт и краски, пропустят бесплатно. Наслаждайтесь!