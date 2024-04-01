Назначен новый гендиректор Запорожской АЭС
Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Владислава Исаева гендиректором Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором", - указывается в распоряжении.
Согласно документу, руководитель предприятия избирается на двухлетний срок.
До этого в МАГАТЭ сообщили, что Запорожскую АЭС 20 февраля отключили от последней резервной внешней линии электроснабжения. По данным агентства, линию мощностью 330 кВ отключили из-за неисправности, возникшей на противоположном берегу реки Днепр (эта территория в данный момент находится под контролем Украины. — "Газета.Ru"). Отмечается, что причину отключения выявили не сразу, а украинский сетевой оператор заверил сотрудников ЗАЭС, что работы на линии продолжаются.