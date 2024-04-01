В Петербурге на просушку закрыли более 100 парков и садов

Более 100 парков, садов и скверов закрыли в Петербург на просушку, в городе также стартовал весенний месячник по благоустройству, дорожные и садово-парковые предприятия приступили к масштабной уборке после зимнего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"Закрыты на просушку сады и парки. Работники зеленого хозяйства приступили к сезонным работам на своих территориях. Им предстоит подмести прошлогодние листья, помыть и при необходимости покрасить ограждения, скамейки, диваны, отремонтировать дорожки и газоны. Всего ограничен проход на 104 объекта, в том числе в Таврический и Румянцевский сады, Казанский сквер, сад Сан-Галли, Екатерининский сквер, Никольский сад, сад дворца Юсуповых на улице Декабристов, Лопухинский сад и т. д.", - говорится в сообщении.

В пресс-службе комитета по благоустройству отметили, что планомерно ведется работа по очистке проезжей части и тротуаров после зимы, очищаются ограждения и остановочные павильоны. Всего в этом сезоне уже израсходовано почти 140 тыс. куб. м воды. На полигон вывезено 996 куб. м мусора и более 2,8 тыс. тонн смета с автомобильных дорог. С 1 апреля в Петербурге стартовал весенний месячник по благоустройству, дороги чистит 671 единица техники и 915 работников ручного труда.

"Этот год у нас проходит под знаменем 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Открывая месячник благоустройства, будем помнить о силе духа ленинградцев и вдохновляться их человеческим подвигом. Сделаем наш город еще более удобным и красивым в память о его блокадных жителях и защитниках", - отметил губернатор города Александр Беглов.

Ранее в комитете по благоустройству также сообщали, что месячник по благоустройству пройдет в Петербурге с 1 по 30 апреля. Специалистам садово-парковых и дорожных предприятий предстоит провести серьезную работу, с максимальной замывкой улично-дорожной сети. Всего необходимо обработать порядка 55 млн квадратных метров. Из них 16 млн квадратных метров это только тротуары. С шампунем запланировано помыть 2,1 тыс. улиц. Сады и парки не планируют закрывать на весь апрель.