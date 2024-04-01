Главный приз в проходившей в ДК викторине выиграла теща директора ДК

В Златоусте теща директора местного дома культуры (ДК) выиграла главный приз в викторине, проходившей в этом же ДК. О произошедшем сообщает Telegram-канал Baza.

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С 15 по 17 марта в городе Златоусте в честь выборов президента России проводили викторину с ценными подарками «Всей семьей — за Златоуст!». Желающим поучаствовать в ней нужно было прийти в один из пунктов проведения викторины, которые находились рядом с избирательными участками, получить купон у волонтеров, правильно ответить на три вопроса о родном городе и заполнить контактные данные для связи.

21 марта в ДК «Гайдаровец» были торжественно подведены итоги викторины, их объявлял директор учреждения Алексей Разумейко. Онлайн-трансляцию вело сообщество «Наш Златоуст» и официальная группа Златоустовского телевидения. Победительницей оказалась сторож ДК Светлана Ряснова, которая также приходится тещей директору Разумейко. Она выиграла автомобиль Lada Vesta. Горожане считают, что и другие ценные призы достались родственникам директора.

После разгоревшегося скандала в дело вмешалась полиция. Организатор викторины заявил, что о случившемся узнал из соцсетей и что волонтеры тщательно следили за тем, чтобы в одни руки попадал только один купон. Юристы мужчины считают, что Разумейко не несет ответственности за выигрыш тещи и не мог запретить ей участвовать. Доказать, что результаты стали следствием подлога — невозможно.

Алексей Разумейко также прокомментировал ситуацию. Он сказал, что за финалом розыгрыша наблюдали люди и камеры, а вес лототрона с купонами составлял около 400 килограммов. По его словам, достать определенный купон было технически невозможно.

«Да, это теща, да, она выиграла. Но она что, не человек? Это шанс — один на миллион, который может быть. Этой ситуацией я был омрачен. Наше учреждение — одно из лучших в городе, мы и мероприятия делаем, и благотворительностью занимаемся, а здесь такая чернуха», — заявил Разумейко журналистам.

Ранее сообщалось, что в США мужчина выиграл в лотерею один миллион долларов благодаря тому, что проголодался. Он проезжал мимо кафе, торгующего хот-догами на одной из заправочных станций, и решил подкрепиться.