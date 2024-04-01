Названы самые благоприятные российские мегаполисы

Самыми благоприятными мегаполисами страны, согласно индексу качества городской среды, в 2023 году признаны Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько. ТАСС

В своих группах (по численности населения) лидеры - Ярославль, Химки и Мытищи (251 балл из 360 возможных), подмосковный Реутов (273 балла), Кудрово Ленинградской области, Истра Московской области (254), Зеленоградск Калининградской области (259), Иннополис в Татарстане (251 балл). Российская газета

Индекса качества городской среды был рассчитан для 1117 городов, среди тех, где население составляет от 100 тысяч до 1 млн человек, лидируют Ханты-Мансийск, Сургут, Норильск, Мурманск и Нижневартовск. В городе N