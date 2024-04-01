Эксперт в сфере туризма Николай Мельник в разговоре с Рамблером прокомментировал введение курортного сбора в Санкт-Петербурге и рассказал о плюсах данного нововведения.

Во-первых, нужно понимать, что курортный сбор в размере 100 рублей в сутки – это немного. В основном туристы останавливаются в Петербурге на две-три ночи, и заплатить двести-триста рублей для гостя Северной столицы – это не такая уж и проблема, при этом это весомый вклад в экономику города, прежде всего туристического сектора. Во-вторых, соответствующая система уже была апробирована как в России, так и за границей. К примеру, в Краснодарском крае, в Сочи, она действует достаточно давно, и она очень хорошо себя показала, как и в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где за ночь в отеле берут сбор в размере 4-12 долларов. Николай Мельник Эксперт по внутреннему и выездному туризму

Доходы от курортного сбора в Санкт-Петербурге будут направляться, прежде всего, на благоустройство города, подчеркнул эксперт.

«Дополнительно будут благоустраивать различные парки отдыха и развлечений, реконструировать дорожное полотно, какие-то исторические объекты и так далее. Это положительно скажется как на жителях города, так и на самих туристах. Гости будут приезжать в красивый, благоустроенный туристический городок, в котором они смогут удовлетворить все рекреационные потребности», - отметил эксперт, подчеркнув при этом, что пока остаются некоторые вопросы, связанные с распределением полученных от курортного сбора средств.

По словам специалиста, курортный сбор должны будут оплачивать как обычные туристы, так люди, посещающие Петербург и останавливающиеся в отелях города по работе.

«Гость считается гостем вне зависимости от тех причин, по которым он приехал в город, поэтому курортный сбор при регистрации на стойке туристического объекта отельного типа будет взыматься в любом случае – именно как за посещение дестинации», - подчеркнул он.

Эксперт вместе с тем оценил опасения ряда специалистов о том, что введение сбора в Санкт-Петербурге может повысить спрос на «серый» рынок туристического жилья.

«Такой рынок туристического жилья был, есть и будет, он, к сожалению, никуда не денется. Здесь не помогут никакие законодательные нормы и поправки, которые нацелены на «обеление» данного рынка. При этом сейчас различные объекты, которые предоставляют жилье, такие как апарт-отели, гостевые дома и прочие, потихоньку вступают в туристический реестр и, соответственно, все они будут под контролем. Конечно, какая-то их часть останется вне реестра, но это будет лишь малая часть. И сейчас можно говорить о том, что гости Северной столицы чаще будут выбирать проживание в комфортабельном отеле центре города, например на Лиговском проспекте, а не где-нибудь в аппарт-отеле на окраине, в спальном районе. Тем более не стоит забывать, что в гостиницах есть услуга по уборке номера, а также питание для гостей, чего не может предоставить стандартный аппарт-отель», - отметил Мельник.

Председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ранее заявил, что еще порядка 25 российских регионов хотят ввести курортный сбор. По его словам, в число таких регионов входят все республики Кавказа, Алтай, Карелия, Бурятия, Калининградская область.