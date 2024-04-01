Шри-Ланка продлила бесплатный визовый режим для российских туристов

Шри-Ланка приняла решение продлить действие пилотного проекта по предоставлению бесплатной визы туристам из семи стран, в том числе России, до 30 апреля. Как сообщил в X министр туризма островного государства Харин Фернандо, в течение этого времени будет принято окончательное решение о том, вводить ли такой режим на постоянной основе. ТАСС

Данный шаг нацелен на «привлечение большего количества туристов в Шри-Ланку». RT на русском

Отмечалось, что программа по бесплатной выдаче разрешений была завершена 1 апреля. Говорит Москва