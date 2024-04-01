Симоньян заявила о готовящемся на нее покушении

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что на нее готовят новое покушение. Об этом она сообщила в интервью российской журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в Telegram.

«Я это не допускаю, я это знаю», — сказала она, отвечая на вопрос о возможном нападении. Однако, по словам Симоньян, она не собирается уходить из публичного поля, несмотря на угрозу. «Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне», — отметила она.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Симоньян о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса (УК) страны: «Геноцид», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Пропаганда войны» и «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников».

Симоньян предположила, что обвинения были выдвинуты, чтобы лишить ее возможности путешествовать. Другой возможной причиной она назвала придумывание оправдания на случай, если ее убьют.

СБ Украины возбудила уголовное дело в отношении главреда RT Маргариты Симоньян

В июле ФСБ предотвратила покушения на Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. По версии спецслужб, обе операции готовили члены экстремистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).