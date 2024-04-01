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Путин освободил Сергея Белоусова от должности заместителя директора ФССП

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Сергея Белоусова.

Путин освободил Сергея Белоусова от должности заместителя директора ФССП
© РИА Новости
"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Белоусова Сергея Викторовича от должности заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава РФ", - говорится в указе, опубликованном на портале правовых актов.

Белоусов был назначен заместителем директора ФССП в августе 2017 года, курировал в этой должности организацию работы региональных подразделений приставов. До перехода в ФССП около девяти лет работал в Минюсте, начинал работу на госслужбе в органах прокуратуры.

Общество
Сергей Белоусов
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