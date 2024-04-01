Путин освободил Сергея Белоусова от должности заместителя директора ФССП

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Сергея Белоусова.

"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Белоусова Сергея Викторовича от должности заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава РФ", - говорится в указе, опубликованном на портале правовых актов.

Белоусов был назначен заместителем директора ФССП в августе 2017 года, курировал в этой должности организацию работы региональных подразделений приставов. До перехода в ФССП около девяти лет работал в Минюсте, начинал работу на госслужбе в органах прокуратуры.