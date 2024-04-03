Назван самый комфортный город России

Москва оказалась самым комфортным для проживания городом в России согласно расчету индекса качества городской среды за 2023 год. Данные Минстроя России.

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Индекс рассчитан Минстроем и институтом развития ДОМ.РФ. Российские города рассматриваются с точки зрения 36 различных параметров. Оценивается качество зеленых территорий, уличной инфраструктуры, городского пространства, жилья, деловой и досуговой инфраструктуры. Параметры анализируют по показателям экологичности, комфортности, безопасности.

В общем столица набрала 304 из максимальных 360 баллов. При этом городская среда считается благоприятной при индексе более 180 баллов. Комфортными городами-миллионниками также оказались Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Краснодар.

Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что по итогам 2023 года количество городов с благоприятной средой достигло 759, а среднее значение индекса составило 200 баллов. Таким образом он вырос на 18 процентов по сравнению с показателем 2019 года.