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Легенда журналистики: Владимиру Познеру — 90

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Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
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Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер 
© Максим Новиков/ТАСС
Политический обозреватель Всесоюзного радио и Центрального телевидения Владимир Познер, 1983 год
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Политический обозреватель Всесоюзного радио и Центрального телевидения Владимир Познер, 1983 год 
© РИА Новости
Ведущий передачи «Космический мост Миннесота — Москва» советский журналист Владимир Познер, 1985 год
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Ведущий передачи «Космический мост Миннесота — Москва» советский журналист Владимир Познер, 1985 год 
© Юрий Сомов/РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер ведет теледиалог с американцами, участниками телемоста «Ленинград — Сиэтл», 1986 год
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Телеведущий Владимир Познер ведет теледиалог с американцами, участниками телемоста «Ленинград — Сиэтл», 1986 год 
© Юрий Белинский/ТАСС

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Президент Академии российского телевидения Владимир Познер, 1998 год
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Президент Академии российского телевидения Владимир Познер, 1998 год 
© Борис Кавашкин, Владимир Яцина/ТАСС
Телеведущие Яна Чурикова и Владимир Познер на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2007»
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Телеведущие Яна Чурикова и Владимир Познер на церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2007» 
© Илья Питалев/РИА Новости
Автор и ведущий публицистической программы «Времена» Владимир Познер (справа) в студии телеканала ОРТ. Слева — соведущая программы Жанна Агалакова, 2002 год
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Автор и ведущий публицистической программы «Времена» Владимир Познер (справа) в студии телеканала ОРТ. Слева — соведущая программы Жанна Агалакова, 2002 год 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Телеведущие Владимир Познер и Леонид Якубович во время съемок одного из роликов новой телевизионной промо-кампании под названием «Команда Первого – асы эфира! Есть только МИГ…» на базе летно-испытательного центра корпорации «МиГ» в подмосковных Луховицах, 2007 год
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Телеведущие Владимир Познер и Леонид Якубович во время съемок одного из роликов новой телевизионной промо-кампании под названием «Команда Первого – асы эфира! Есть только МИГ…» на базе летно-испытательного центра корпорации «МиГ» в подмосковных Луховицах, 2007 год 
© Антон Денисов/РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер с призом в номинации «Интервьюер» на церемонии вручения премии «ТЭФИ-2011»
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Телеведущий Владимир Познер с призом в номинации «Интервьюер» на церемонии вручения премии «ТЭФИ-2011» 
© Антон Денисов/РИА Новости

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Телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант, 2011 год
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Телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант, 2011 год 
© Митя Алешковский (организация включена Минюстом в список иноагентов)/ТАСС
Журналистка Светлана Сорокина и телеведущий Владимир Познер, 2012 год
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Журналистка Светлана Сорокина и телеведущий Владимир Познер, 2012 год 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отвечает на вопросы телеведущего Первого канала Владимира Познера в программе «Познер», 2012 год
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отвечает на вопросы телеведущего Первого канала Владимира Познера в программе «Познер», 2012 год 
© Екатерина Штукина/РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер в Сочи, 2014 год
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Телеведущий Владимир Познер в Сочи, 2014 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Журналистка и писательница Алена Долецкая и телеведущий Владимир Познер на юбилейном вечере в честь 80-летия О.Табакова в МХТ имени А.П. Чехова, 2015 год
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Журналистка и писательница Алена Долецкая и телеведущий Владимир Познер на юбилейном вечере в честь 80-летия О.Табакова в МХТ имени А.П. Чехова, 2015 год 
© Даниил Овчинников/Пресс-служба МХТ имени А.П. Чехова/ТАСС

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Телеведущий Владимир Познер с супругой Надеждой Соловьевой, 2017 год
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Телеведущий Владимир Познер с супругой Надеждой Соловьевой, 2017 год 
© Артем Геодакян/ТАСС
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер на презентации своей книги «Прощание с иллюзиями» в магазине «Библио-Глобус» в Москве, 2020 год
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Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер на презентации своей книги «Прощание с иллюзиями» в магазине «Библио-Глобус» в Москве, 2020 год 
© Виталий Белоусов/РИА Новости
Журналист и телеведущий Владимир Познер перед церемонией вручения национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2023» в Малом театре
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Журналист и телеведущий Владимир Познер перед церемонией вручения национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2023» в Малом театре 
© Софья Сандурская/ТАСС
Телеведущий Владимир Познер в роли Рассказчика по окончании спектакля «Черт, Солдат и Скрипка» по мотивам сочинений Игоря Стравинского в постановке Михаила Кислярова, представленного на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес», 2017 год
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Телеведущий Владимир Познер в роли Рассказчика по окончании спектакля «Черт, Солдат и Скрипка» по мотивам сочинений Игоря Стравинского в постановке Михаила Кислярова, представленного на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес», 2017 год 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Познер родился 1 апреля 1934 года в Париже. Его отец – еврей, эмигрировавший из России, мать – француженка из аристократического рода. Детство он провел во Франции и США, а в СССР попал уже подростком: семья переехала туда в 1952 году по решению отца. Познер так и не простил его за это, хотя не жалеет о жизни в России.

«Не могу простить, что он так рискнул жизнью жены и благополучием своих детей <…> Не то что я сожалею о том, что мы приехали в СССР. Мне повезло, я много всего получил. Главное — русский язык», — пояснял Познер.

Он признавался, что в России всегда чувствует себя «в какой-то степени инородным телом», потому что по-другому воспитан. В Москве закончил биолого-почвенный факультет МГУ. По словам Познера, его не хотели принимать туда из-за еврейских корней, но помогли связи отца в КГБ. После учебы зарабатывал переводом английских книг.

В 1961 году начал карьеру журналиста, по приглашению друга стал старшим редактором в агентстве печати «Новости» (АПН). Работал в иновещании — помогло знание иностранных языков. Известность получил в 80-х как ведущий телемостов между СССР и США. Сам говорил, что это «мост будущего и надежды».

После вел разные передачи на телевидении, в том числе на американском канале CNBC. В 2008 году запустил авторскую телепрограмму «Познер», она выходила на Первом канале до начала военной операции на Украине. Выпустил несколько книг, писал колонки в журналах. Обладатель большого количества государственных наград и премий.

Среди прочего говорил, что у россиян «в генах сидит страх». При этом сам «долго верил» в советскую идею и считал себя советским пропагандистом, но разочаровался. В 2023 году резко критиковал коллег:

«Мне стыдно за мою профессию <…> не должен этого говорить, но я скажу. Я на самом деле атеист, но если есть ад, то многие журналисты туда попадут».
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Владимир Познер
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