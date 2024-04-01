Путин поручил проработать идею о преподавании цифровой гигиены в школах

Школьный предмет "Информатика" могут дополнить темой цифровой гигиены. Проработать такую инициативу поручил президент России Владимир Путин.

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Согласно перечню поручений, этим займется Минпросвещения РФ при участии общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию". Доклад от профильного министра Сергея Кравцова президент ждет в срок до 30 августа 2024 года.

Если идея будет одобрена, предстоит включение темы цифровой гигиены в федеральные основные общеобразовательные программы по учебному предмету "Информатика".

В начале февраля Владимир Путин поддержал идею добавить в школьную программу по информатике уроки "цифровой гигиены" в ходе форума "Все для победы!" в Туле. Как объяснили президенту, цель - научить школьников выявлять фейки и мыслить критически.