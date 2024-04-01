Путин поручил проработать идею о преподавании цифровой гигиены в школах
Школьный предмет "Информатика" могут дополнить темой цифровой гигиены. Проработать такую инициативу поручил президент России Владимир Путин.
Согласно перечню поручений, этим займется Минпросвещения РФ при участии общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию". Доклад от профильного министра Сергея Кравцова президент ждет в срок до 30 августа 2024 года.
Если идея будет одобрена, предстоит включение темы цифровой гигиены в федеральные основные общеобразовательные программы по учебному предмету "Информатика".
В начале февраля Владимир Путин поддержал идею добавить в школьную программу по информатике уроки "цифровой гигиены" в ходе форума "Все для победы!" в Туле. Как объяснили президенту, цель - научить школьников выявлять фейки и мыслить критически.
"Предложение хорошее, безусловно востребованное, обязательно вопросом позанимаемся этим", - сказал глава государства.