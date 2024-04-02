В Петербурге побит температурный рекорд для 1 апреля

Новый температурный рекорд для 1 апреля установлен в Санкт-Петербурге. Днем столбик термометра достиг отметки плюс 19,6 градуса, сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла плюс 19,6 градуса и уже пошла на понижение. Так что это теперь новый рекорд дневной температуры для 1 апреля. Напомню, перекрытый экстремум для 1 апреля был плюс 14,4 градуса и наблюдался в 2010 году", - сказано в сообщении.

Такое высокое значение температуры было зафиксировано в центре Петербурга, уточнил синоптик. У Финского залива было чуть прохладнее - около 15-17 градусов, "хотя это тоже очень тепло, выше экстремума", добавил он.

На юге Ленинградской области было еще теплее: там на многих метеостанциях превышена первая в этом году отметка в плюс 20 градусов, рассказал Колесов.