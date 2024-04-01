Юрист объяснил, куда могут пропасть пенсионные коэффициенты

Обновление информации на индивидуальном лицевом счете может стать причиной изменения пенсионных коэффициентов. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством Прайм.

Он рассказал, что в подобных случаях на счетах граждан могут отображаться уже неактуальные данные, но этот эффект, как правило, временный. Социальный фонд должен исправить все неточности в переданных работодателями сведениях, поэтому по прошествии какого-то времени количество пенсионных коэффициентов будет правильным.

«Таким образом, если данные по накопленным пенсионным коэффициентам раньше были, но потом изменились, то не нужно нервничать, вскоре они снова будут актуальными», — заверил Соловьев.

Юрист также обратил внимание на то, что размер заработной платы также влияет на скорость накопления и количество ИПК. Министерство экономического развития РФ разработало правила, предусматривающие периодическую индексацию заработной платы граждан. Если индексации не происходит, пенсионные коэффициенты могут поступить на ИЛС не в ожидаемом объеме.

Соловьев заключил, что гражданам в любом случае следует периодически проверять состояние ИЛС, контролировать передачу правильных данных от работодателя и обращаться в СФР с целью корректировки неточностей.