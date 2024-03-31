Патриарх Кирилл пригрозил "страшной карой" украинским раскольникам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "компанией ряженых" священников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), отметив, что они "святотатствуют" и "будут страшно наказаны Богом". Об этом он сказал в проповеди после литургии в храме святого равноапостольного князя Владимира в Тушине.

"Не оставляют свои мечты те, кто всегда боролся с православной Русью, - разделить и разрушить. И сейчас это разделение проходит по церковному телу. Мы знаем, как искусственно создался раскол - безблагодатный, просто компания ряженых, которые не совершают таинств, святотатствуют и будут страшно наказаны Богом. Не знаю, при этой жизни или в будущем веке (после смерти - прим. ТАСС), но это факт", - сказал патриарх.

Он выразил надежду, что "по божьей милости" церковный раскол "уйдет в небытие", и "православная вера снова укрепится на Святой Руси, и в первую очередь на близкой всем нам украинской земле".

В последние годы украинские власти ведут открытый курс на запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ), с февраля 2023 года эти процессы лишь усилились. Раскольники из ПЦУ при поощрении властей силой захватывают храмы УПЦ и нападают на священников. Каноническую церковь лишают права на аренду земли под храмами, против священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции, лишают гражданства. Несмотря на то, что, по информации Государственной службы по этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей, гонения на церковь продолжаются.

ПЦУ была создана в 2018 году в Киеве путем слияния двух других раскольнических структур. Непосредственное участие в ее создании приняли представители Константинопольского патриархата.