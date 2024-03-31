В ТЦ у «Крокуса» ввели повышенные меры безопасности

В торговом центре Vegas, который находится возле здания «Крокус Сити Холл» ввели повышенные меры безопасности. Об этом сообщает корреспондент телеканале «Звезда».

Сотрудники охраны проверяют у всех посетителей сумки и просят доставать все металлические предметы. На входе также установлены рамки металлодетекторов.

Стало известно, почему террористы в «Крокусе» не вступили в бой с полицией

Ранее эксперт по безопасности Роман Насонов предложил ввести аналог Fan ID для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. Специалист отметил положительный опыт применения паспортов болельщика на чемпионате мира по футболу в 2018 году и отметил, что подобная практика поможет не допустить повтора случившейся трагедии в «Крокус Сити Холле».