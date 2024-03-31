Синоптик рассказал, каким будет лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в России в период с апреля по сентябрь. Об этом пишет «Российская газета».

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В течение всего весенне-летнего сезона нет ни одного региона, в котором бы прогнозировалась холодная погода, подчеркнул синоптик. Он добавил, что на всей территории России температура будет около нормы и выше нормы.

По его прогнозу, наиболее устойчивая теплая погода прогнозируется на северо-востоке европейской части России, в Коми, Архангельской области, на севере Урала и севере Сибири и в северных районах Якутии.

«Лето в целом ожидается теплым, но надо учитывать, что утверждены новые нормы погоды для каждого месяца и региона. В них уже заложены более высокие показатели с учетом тренда на глобальное потепление климата. А если бы этот прогноз был два года назад по старым нормам, то лето можно было бы назвать жарким», — уточнил Вильфанд.

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Метеоролог предупредил, что в ряде регионов прогнозируется высокий класс пожарной опасности. Он добавил, что в них ожидает безоблачная погода. Соответственно, почва будет сильно прогреваться, возможны возгорания сухой травы.

По его данным, в апреле очень теплая погода ожидается практически на всей европейской территории страны. В первой половине месяца температура будет достигать двухзначных положительных отметок, хотя затем прогнозируется некоторое снижение температуры.

Теплее обычного будет в Хабаровском крае, на Камчатке, в Приморье, также хорошая погода ожидается на Урале, отметил Вильфанд.

В мае, заметил синоптик, на европейской территории страны погода прогнозируется близкой к норме. На северо-востоке европейской территории, на севере Урала и в Западной Сибири температура будет выше нормы. В Карелии, Мурманской и Архангельской областях, в Коми, а также в Ленинградской и Новгородской областях возможен дефицит осадков.

Июнь 2024 года прогнозируется более теплым, чем годом ранее. Теплее обычного будет на севере и в центре Западной Сибири. Второй летний месяц также ожидается более теплым по сравнению с июлем 2023 года. Теплее обычного на северо-востоке европейской России.

В августе в центральном Черноземье, в Крыму, на западе Южного федерального округа также следует ждать жаркую погоду. В Забайкалье и Амурской области возможны сильные дожди. Сентябрь также прогнозируется теплым практически на всей территории страны, резюмировал Вильфанд.