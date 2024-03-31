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Вильфанд: лето будет теплым, по старым нормам — жарким

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в России в период с апреля по сентябрь. Об этом пишет «Российская газета».

Синоптик рассказал, каким будет лето в России
© РИА НОВОСТИ

В течение всего весенне-летнего сезона нет ни одного региона, в котором бы прогнозировалась холодная погода, подчеркнул синоптик. Он добавил, что на всей территории России температура будет около нормы и выше нормы.

По его прогнозу, наиболее устойчивая теплая погода прогнозируется на северо-востоке европейской части России, в Коми, Архангельской области, на севере Урала и севере Сибири и в северных районах Якутии.

«Лето в целом ожидается теплым, но надо учитывать, что утверждены новые нормы погоды для каждого месяца и региона. В них уже заложены более высокие показатели с учетом тренда на глобальное потепление климата. А если бы этот прогноз был два года назад по старым нормам, то лето можно было бы назвать жарким», — уточнил Вильфанд.

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Метеоролог предупредил, что в ряде регионов прогнозируется высокий класс пожарной опасности. Он добавил, что в них ожидает безоблачная погода. Соответственно, почва будет сильно прогреваться, возможны возгорания сухой травы.

По его данным, в апреле очень теплая погода ожидается практически на всей европейской территории страны. В первой половине месяца температура будет достигать двухзначных положительных отметок, хотя затем прогнозируется некоторое снижение температуры.

Теплее обычного будет в Хабаровском крае, на Камчатке, в Приморье, также хорошая погода ожидается на Урале, отметил Вильфанд.

В мае, заметил синоптик, на европейской территории страны погода прогнозируется близкой к норме. На северо-востоке европейской территории, на севере Урала и в Западной Сибири температура будет выше нормы. В Карелии, Мурманской и Архангельской областях, в Коми, а также в Ленинградской и Новгородской областях возможен дефицит осадков.

Июнь 2024 года прогнозируется более теплым, чем годом ранее. Теплее обычного будет на севере и в центре Западной Сибири. Второй летний месяц также ожидается более теплым по сравнению с июлем 2023 года. Теплее обычного на северо-востоке европейской России.

В августе в центральном Черноземье, в Крыму, на западе Южного федерального округа также следует ждать жаркую погоду. В Забайкалье и Амурской области возможны сильные дожди. Сентябрь также прогнозируется теплым практически на всей территории страны, резюмировал Вильфанд.

Общество
Роман Вильфанд
Амурская Область
Хабаровский Край
Республика Саха (Якутия)
Республика Коми
Республика Карелия
Архангельская Область
Республика Крым
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