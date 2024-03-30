Ряд школ в Белгородской области перевели  на дистанционное обучение

Это касается учебных заведений в приграничных районах, Белгороде и Яковлевском округе. В остальных частях региона обучение будет продолжаться в привычном очном формате.

Кроме того, приостанавливается работа кружков и секций в полосе 30 километров от границы с Украиной. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале, что такие решения были приняты на заседании оперативного штаба.

Глава региона отметил, что 5 тысяч школьников из приграничных районов уже были вывезены за пределы области. Накануне 1300 детей прибыли в Санкт-Петербург, Брянск и Махачкалу. Губернатор выразил благодарность руководителям регионов за поддержку и гостеприимство.

Губернатор также сообщил о дополнительных мерах безопасности для ранее закрытых торговых центров. По его словам, те из них , которые обладают кирпичной кладкой, заклеены защитной плёнкой и чей персонал прошёл обучение по оказанию первой медицинской помощи, имеют право возобновить работу.