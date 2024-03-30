Украина объявила Булгакова символом "российской имперской политики"

Украинский институт национальной памяти (УИНП) объявил писателя Михаила Булгакова, поэта Иосифа Бродского и композитора Михаила Глинку символами "российской имперской политики".

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Об этом говорится в заключении комиссии института.

Как утверждается на сайте УИНП, Булгаков, который родился в Киеве, - "имперец по мировоззрению" и "ярый украинофоб". Он якобы "предвзято и выразительно негативно относился ко всему украинскому", а все его творчество было связано с "прославлением российской имперской политики", передает ТАСС.

По мнению авторов заключения, писатель дезертировал из армии Украинской народной республики, в ряды которой был призван в качестве врача, и служил в белой Добровольческой.

"Мировоззренчески был на позициях русского империализма, белогвардейщины, одобрял экспансию русского коммунизма", добавили в УИНП.

Подобные претензии институт предъявил и поэту Иосифу Бродскому за его стихотворение "На независимость Украины" и писателю Александру Солженицыну - за эссе "Как нам обустроить Россию". Все трое, считают в УИНП, "отказывались от гуманизма, как только доходили до украинского вопроса".

Что касается Михаила Глинки, то за свою оперу "Иван Сусанин" он удостоился статуса "культурного маркера" русского мира. Как считают украинские эксперты, в республике его чествование недопустимо, поскольку ведет к "нивелированию различий между украинской и российской национальными идентичностями" и внедряет представление об общей истории и культуре двух народов. В УИНП пришли к выводу, что композитор не случайно выбрал сюжетную линию о борьбе русского народа против польских интервентов, и это свидетельствует о его "монархических убеждениях и русском патриотизме". Также авторы заключения напомнили, что Глинка сочинил "Патриотическую песню", музыку которой использовали в качестве российского гимна в 1990-х годах.

Напомним, в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации, на Украине приступили к демонтажу памятников, связанных с советской историей, а также к переименованию улиц. Известно, что в стране уже переименовали более 980 населенных пунктов и снесли около 1,5 тысячи памятников Владимиру Ленину.