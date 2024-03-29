Посольство Болгарии в РФ начнет принимать заявления на выдачу шенгена в апреле

Болгарское посольство в России начнет прием заявлений на выдачу шенгенских виз со 2 апреля текущего года. Об этом в пятницу, 29 марта, рассказали в пресс-центре консульской службы посольства Болгарии. Вечерняя Москва

По техническим причинам выданные до 31 марта текущего года кратковременные национальные визы образца С могут быть применены только лишь на въезд в Болгарию и на поездки до Румынии и Кипра. Газета.Ru

Совет ЕС 31 декабря 2023 года принял решение о введении "частичного Шенгена" по отношению к Болгарии. Так, начиная с 31 марта этого года для граждан Болгарии будут отменены проверки на внутренних воздушных и морских границах ЕС, однако проверки на сухопутных границах сохраняются. ТАСС