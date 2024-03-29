В Таджикистане откроют центры подготовки трудовых мигрантов для работы в РФ

В Таджикистане откроют шесть центров подготовки рабочих профессий, три из них подготовят трудовых мигрантов и будут обучать их русскому языку, сообщила заместитель министра труда, миграции и занятости населения республики Шахноза Нодири на Международном экономическом форуме государств СНГ.

Нодири отметила, что центры, которые откроют в апреле – июне, будут проводить подготовку по международным стандартам и выдавать документы. Кроме русского языка, там обучат английскому и корейскому, финансовой грамотности, истории и культуре страны, куда направится мигрант, передает ТАСС.

По ее словам, Таджикистан сотрудничает с ОАЭ, Великобританией, Венгрией, Румынией, Турцией, Катаром, Литвой, Латвией, а в прошлом году были налажены связи в Южной Корее.

Отмечается, что в прошлом году основная часть трудовых мигрантов – более 627 тыс. человек – из Таджикистана приехала в Россию. Всего из республики на заработки уехали 652 тыс. человек.

Работу по контролю за мигрантами в России могут усилить после произошедшего теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в МИД РФ.

«Приток мигрантов отдельная от терроризма тема, она системно рассматривается по линии правительственных структур в течение последних лет. <…> Видимо, трагедия в „Крокусе“ повлияет на эту работу в целях ее ускорения», — передают журналисты агентства, со ссылкой на свой источник из министерства.

Отмечается, что планируется усилить контроль в целом за соблюдением миграционного законодательства.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Четверо террористов ворвались в помещение с оружием и начали массово расстреливать людей. По горячим следам были задержаны все подозреваемые. Они оказались иностранцами. В настоящий момент они находятся в СИЗО и им грозит пожизненное лишение свободы.

После теракта в «Крокусе» потребуется пересмотр миграционной политики, считают в Госдуме.

Спустя считанные часы после трагедии в «Крокус Сити Холле» сотрудникам ФСБ удалось задержать 11 человек, в том числе четырех исполнителей теракта.

По данным МВД, все подозреваемые являются иностранными гражданами.

На фоне задержания причастных к теракту иностранцев первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, член Правительственной комиссии по миграционной политике Константин Затулин в интервью НСН заявил о необходимости тотального усиления работы с мигрантами по всем направлениям.

«Она должна быть усилена в любом случае, даже если этого теракта не было бы. Прежде всего она должна быть квалифицированной: нужно контролировать миграционный поток, условия работы мигрантов, тщательно следить за работодателями и самими мигрантами. Миграция — это сложный социально-экономический процесс, одной только правоохранительной работы недостаточно, тем более, что она не сводится к проверке документов. Важно еще и верно определять направления миграции, понимать напряженность внешней и внутренней политики. Это все требует создания отдельного специального ведомства, которое в комплексе должно заниматься проблемами миграции... Конечно же, все должно быть в рамках закона, самодеятельности, самосуда и погромов допустить нельзя», — сказал Затулин.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил НСН, что мигранты, приезжающие в Россию, чтобы ничего не делать и оставаться в теневом секторе, должны выдворяться при первом нарушении закона.

«Мигранты делятся на три группы. Одна из них - это мигранты, которые, приезжая сюда, не планируют регистрироваться и что-то делать, а хотят поживиться. Если посмотреть статистику, 80% мигрантов не платят за патенты. Это теневой сектор, для них это и придумано: если нарушаешь закон один раз: до свидания, без всякого права вернуться в Россию. То же самое происходит в Эмиратах. Там мигрантов в три раза больше, чем жителей. Но, если ты даже начинаешь ругаться с кем-то на улице, на следующий день высылка. Тогда это будет работать», - сказал Гусев.

Между тем, Совет муфтиев России планирует провести торжественную церемонию награждения 15-летнего Ислама Халилова медалью мусульман РФ «За заслуги» - школьник спас посетителей «Крокус Сити Холла» во время теракта. Об этом сообщила пресс-секретарь организации Гульнур Газиева в беседе с RT.

Власти намерены ужесточить условия пребывания мигрантов в России. Для регулирования могут ввести целевой набор, а сроки договоров планируют ограничить двумя годами. Законопроект уже готов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минтруд. Там считают, что двухлетнего срока достаточно для работы над проектом. А затем работодатель сможет вновь воспользоваться этим механизмом. При этом заниматься целевым набором будет специальная компания. О том, как должна работать система организованного целевого набора трудовых мигрантов, Авторадио рассказал директор международного альянса «Трудовая миграция» Сергей Болдырев.

"Нужно, чтобы эти мигранты, находясь у себя дома за границей, уже получили минимальную подготовку в плане языка, профессиональных каких-то знаний. И работодатель, который их ждет здесь, в России, он должен четко представлять, кого он приглашает: что из себя поименно буквально каждый человек, приглашаемый, представляет. Подходит ли он ему или нет. Соответственно, с этими людьми уже заключался предварительный трудовой договор, чтобы они тоже знали, что они приезжают к работодателю на таких трудовых условиях. И на этого работодателя возлагались обязательства. Чтобы эти люди приезжали, у них была крыша над головой сразу, чтобы они не попадали в чужие руки. Подъемные какие-то давал, чтобы они могли здесь в первое время обустроиться."

Эксперт отмечает, что создать одну специализированную организацию недостаточно, вопрос трудовой миграции требует комплексных решений. В частности, потребуется множество различных мероприятий по культурной, образовательной и языковой поддержке таких работников для их адаптации.

В правительстве обсуждает введение цифровых профилей трудовых мигрантов. Такой вопрос поднимался на встрече премьера Михаила Мишустина с представителями думской фракции «Единой России».

Трудовая миграция должна обеспечиваться ответственностью работодателя в том смысле, что, если человек приехал на работу, он работает у него, если был уволен — об этом сразу извещаются компетентные органы, сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов, который участвовал во встрече.

По его словам, в цифровом профиле трудового мигранта будет содержаться информация о перемещениях по стране, сроки действия разрешительных документов, место жительства работника и другие сведения, передаёт «Интерфакс».

Telegram-канал Mash сообщает, что в Москве и области начались массовые рейды на мигрантов по поиску фиктивных регистраций. По данным канала, также правоохранители привлекают к ответственности собственников жилья, которые помогают иностранцам в этом деле.

В сообщении канала говорится, что правоохранительные органы проверяют и сертификаты о знании русского языка, которые необходимы для получения разрешения на работу. Канал утверждает, что уже удалось выявить несколько попыток получить патент по поддельным сертификатам.

Ранее сообщалось, что полиция в Санкт-Петербурге начала обыски в офисах и по местам жительства сотрудников компании «Аксиома», которая незаконно выдавала мигрантам сертификаты об успешной сдаче русского языка за деньги. Отмечалось, что в схеме участвовали сотрудники ведущих вузов города. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Накануне правоохранители устроили рейд по мигрантам на складе Wildberries в подмосковной Электростали. Уточняется, что сотрудники Росгвардии и полиции искали иностранцев, нарушивших правила пребывания в России. В пресс-службе маркетплейса пояснили, что операция не повлияла на работу объекта, а компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает содействие.

После теракта в «Крокус Сити Холле» Россия может столкнуться с угрозой межнациональной розни, заявил в интервью NEWS.ru директор Института политических исследований Сергей Марков. По его словам, в российском обществе существует большое раздражение по поводу либеральной миграционной политики в стране: люди считают, что мигранты неподобающе ведут себя и снижают качество жизни.

Власти считают угрозу межнациональной розни очень высокой, поэтому сразу после произошедшего распространились рекомендации всем лидерам общественного мнения, которые выразили поддержку межнационального мира. Власти опасаются, что начнутся преследования мигрантов, прежде всего таджиков, узбеков, киргизов. Эта угроза очень серьезная. Поэтому все государственные структуры мобилизованы, чтобы не допустить разрушения межнационального мира, — подчеркнул эксперт.

Патриарх Кирилл ранее выразил обеспокоенность ростом напряженности из-за поведения мигрантов в России, заявив, что это угрожает межрелигиозному и межнациональному согласию в стране. В докладе, который опубликован на сайте Русской православной церкви, он подчеркнул, что при текущем объеме прибывающих иностранцев, не стремящихся к интеграции и не уважающих российские традиции, существует риск потерять Россию как многонациональное государство.

Миграционная проблема в России вновь стала одной из самых обсуждаемых тем.

Однако, по мнению экспертов, простые лозунги о «запрете мигрантов» не решают проблему, а лишь маскируют ее.

Дефицит рабочей силы в России делает мигрантов важной составляющей в таких сферах, как строительство, транспорт, торговля, ЖКХ и сфера услу, цитирует политконсультанта и востоковеда Игоря Димитриева rosbalt.ru. Без притока мигрантов некоторые сферы экономики просто остановятся, а заменить их в одночасье миллионами российских рабочих невозможно, считает эксперт.

При этом реальная дискуссия о миграции должна проходить с участием бизнесменов, социологов, работников сферы образования. Необходимо выработать механизм постепенного сокращения зависимости от иностранной рабочей силы, проанализировать опыт других стран, а также продумать механизмы отбора мигрантов и их безболезненной интеграции в российское общество, говорит Димитриев.

Стоит отметить, что демографическая ситуация в Средней Азии существенно отличается от российской. Ежегодно в Узбекистане, к примеру, рождается примерно столько же детей, сколько в России рождается русских, что означает, что через 20 лет количество молодых узбеков и русских будет сопоставимо, и при сохранении этой тенденции русские могут потерять численное преимущество.

В этой связи эксперт полагают, что вместо лозунгов о «запрете мигрантов» необходимо выработать комплексную стратегию миграционной политики, учитывающую как экономические, так и демографические факторы.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали пять организаторов канала нелегальной миграции.