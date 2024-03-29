Стало известно, какое количество россиян считает себя патриотами

Уровень патриотизма в российском обществе достиг максимальных значений и составляет 94%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом безусловными патриотами себя считают 62% опрошенных, что больше прошлогоднего показателя на 10 процентных пунктов. Отмечается, что тренд на «безусловный патриотизм» берет начало с осени 2014 года.

На сегодняшний день патриотами себя считают 94% наших сограждан, в том числе безусловными патриотами — 62%, это абсолютный максимум за весь период наблюдений, — говорится в публикации.

Опрос проводился 16 марта, в нем участвовало 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Чаще всего патриотизм они связывали с гордостью, защитой родины, участием в ее развитии, со знанием истории и культуры, жизнью в своей стране.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что большинство россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Опрос показал, что соответствующий показатель составил 81%. Почти столько же опрошенных заявили об одобрении его деятельности. О недоверии к главе государства сообщили 15,7% респондентов.

До этого стало известно, что Госдума приняла закон, обязывающий все образовательные учреждения страны вывешивать флаг России. Проект федерального конституционного закона одобрен сразу во втором и третьем чтениях. Норма должна вступить в силу с сентября этого года.