В Роспотребнадзоре назвали главные эпидемиологические риски мира

Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что эксперты предупреждают об угрозе пандемии холеры и отмечают эпидемиологические риски лихорадок Эбола, Марбург, Ласса и Денге. Об этом сообщает РИА Новости.

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Глава Роспотребнадзора рассказала, что во многих странах мира наблюдается неблагополучная обстановка по чуме и холере.

«Сегодня эксперты говорят уже о пандемическом возможном варианте распространения холеры», - подчеркнула Попова.

Она добавила, что Роспотребнадзор занимается профилактикой инфекционных болезней с учетом мировых эпидемических рисков. Из-за очередного цикла роста заболеваемости корью врачи провели «подчищающую вакцинацию» - было привито более 1,4 миллиона человек.

В 2023 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения холеры в мире как очень высокий риск. С января по август 2023-го случаи заболевания холерой выявили в 25 странах, больше всего - в Африке. В ВОЗ рост заболеваемости связали с нехваткой вакцин и других ресурсов, а также с природными катаклизмами.