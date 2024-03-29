В апреле в России ожидается шестидневная рабочая неделя

В преддверии длинных выходных по случаю майских праздников россияне будут работать шесть дней подряд – в период с 22 по 27 апреля. Об этом сообщил Роструд в своем Telegram-канале.

© А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

В публикации говорится, что после трудовой недели отдыхать можно будет четыре выходных дня.

«Несмотря на то, что в конце апреля нас ожидает шестидневная рабочая неделя, с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет целых четыре выходных дня подряд», - отметило ведомство.

Как ранее сообщалось, выходные, связанные с Праздником Весны и Труда, начнутся в воскресенье, 28 апреля, и продлятся по среду, 1 мая, включительно. Таким образом, в конце апреля-начале мая будет четыре выходных подряд - 28, 29, 30 апреля и 1 мая. В честь Дня Победы в 2024 году также будет четыре праздничных дня: 9, 10, 11 и 12 мая (с четверга по воскресенье).

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на экспертов сообщило, что в первом полугодии текущего года целесообразно взять отпуск в апреле. По словам директора по персоналу агентства КРОС Дмитрия Дударева, данный период является выгодным за счет количества рабочих дней (всего 21 день). Так, можно будет минимизировать потери при выплате заработной платы, отметил он.