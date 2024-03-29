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Бизнесмен Сысоев запустил благотворительный проект "Белгород. Ест"

Предприниматель Александр Сысоев запустил благотворительный проект «Белгород. Ест», благодаря которому желающие смогут сделать пожертвования кафе и ресторанам города, на которые накормят сотрудников МЧС и врачей.

Бизнесмен Сысоев запустил благотворительный проект "Белгород. Ест"
© Газета.ру

Любой желающий может на сайте проекта выбрать ресторан и оформить пожертвование на любую сумму. Часть денег пойдет на обеспечение ресторанов, а на другую часть будут собраны продуктовые наборы, которые доставят сотрудникам МЧС и в больницы Белгородской области.

«Мне просто по-человечески захотелось помочь местным предпринимателям. Поскольку большинство моих проектов связано с ресторанным бизнесом, то прежде всего начал изучать, как обстоят дела в этой сфере», — рассказал Сысоев.

Он отметил, что при создании проекта ему помогал белгородский гастро-блогер Дмитрий Ткаченко.

На данный момент к проекту присоединились более 15 точек питания Белгорода.

«За тестовый день, мы отправляли ссылку друзьям и партнерам, чтобы проверить как будет все работать, проекту удалось собрать порядка 700 000 рублей», — добавил Сысоев.

Также Ассоциация блогеров и агентств (АБА) решила поддержать проект медийно.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал количество поврежденных объектов после обстрела ВСУ.

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