Россиянам обещали раннюю весну

В апреле температура воздуха в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах, а также на Камчатке, в Хабаровском крае и Приморье будет выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что Сибирь и Северо-Западный федеральный округ по своим температурным показателям будут близки к многолетним нормативным значениям, здесь столбик термометра может опуститься чуть ниже.

«Превышение осадков по отношению к норме прогнозируется в северных регионах Северо-Западного федерального округа. Это Карелия, Мурманская область, Ненецкий автономный округ», – заявил Вильфанд.

Большое количество осадков стоит ждать в Красноярском крае, Якутии, а также на юге Приволжского и Сибирского федеральных округов. Кроме того, синоптики Гидрометцентра предупреждают о возможном раннем наступлении пожароопасного периода в Южном федеральном округе, на Чукотке, в Якутии, Забайкалье и Амурской области, что связано с дефицитом прогнозируемых осадков. Ранее синоптики рассказали о регионах, в которых ожидаются аномальные морозы.

В ряде территорий России ударит от минус 20 до минус 40 градусов.