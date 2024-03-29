Россиянам рассказали, как бороться с украинским ЦИПсО

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал подробную инструкцию о том, как действует украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), какие методы используют украинские пропагандисты и как бороться с дезинформацией.

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Учебно-методическое пособие доступно в Telegram-канале Безсонова в виде фильма.

Каждому россиянину следует тщательно изучить эти материалы, чтобы не поддаться напору врага, защитить себя и своих близких, пишет «Блокнот.ру».