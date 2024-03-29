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Россиянам рассказали, как бороться с украинским ЦИПсО

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал подробную инструкцию о том, как действует украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), какие методы используют украинские пропагандисты и как бороться с дезинформацией.

Россиянам рассказали, как бороться с украинским ЦИПсО
© РИА Новости

Учебно-методическое пособие доступно в Telegram-канале Безсонова в виде фильма.

Каждому россиянину следует тщательно изучить эти материалы, чтобы не поддаться напору врага, защитить себя и своих близких, пишет «Блокнот.ру».

«Уверен, что после внимательного изучения этого пособия, вы научитесь распознавать и противодействовать манипуляциям со стороны противника. Также сможете убедиться в том, что информационная война не ограничивается только виртуальным пространством», – подчеркнул Безсонов.
Общество
Даниил Безсонов