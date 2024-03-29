Ведущего передачи «Такси» госпитализировали в Подмосковье

Ведущего Алексея Куличкова госпитализировали в Московской области, ему диагностировали инсульт. Об этом сообщает Mash.

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23 марта мужчина вызывал скорую, но, несмотря на рекомендацию врачей, отказался от госпитализации. На следующий день Куличкову стало хуже. Он пожаловался на слабость левых конечностей, тошноту, головокружение и шаткую походку.

"Медики забрали Куличкова с инсультом в тяжелом состоянии. У мужчины есть сопутствующая гипертоническая болезнь", - отмечает Mash.

Куличков долгое время был ведущим телевизионной передачи "Такси", где подвозил случайных пассажиров, а иногда и звезд шоу-бизнеса. Взамен на бесплатную поездку они должны были правильно ответить на три вопроса.

Известный российский ведущий попал в больницу

До этого ученые из Чжэцзянской медицинской школы при одноименном университете в Китае обнаружили, что у людей, постоянно находящихся под воздействием яркого искусственного освещения в ночное время, повышен риск инсульта.