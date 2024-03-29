Спрогнозировано аномальное тепло на большей части европейской России

На территории России в апреле прогнозируется температурный фон значительно выше обычного. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

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По словам эксперта, ожидается, что в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и даже Уральском федеральных округах температура будет выше средних значений. Однако в Северо-Западном федеральном округе температура воздуха будет близка к климатическим нормам. В то же время на севере Урала и Сибири ожидается, что температура будет на уровне или немного ниже обычного, а на Камчатке, в Хабаровском крае и Приморье — выше средних значений.

Вильфанд также отметил, что избыток осадков по сравнению с нормой ожидается в северных регионах Северо-Западного федерального округа, таких как Карелия, Мурманская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Также прогнозируется повышенное количество осадков на юге Приволжского федерального округа, юго-западе Сибирского федерального округа, в Хабаровском крае, центральных районах Красноярского края и на западе Якутии. С другой стороны, дефицит осадков ожидается в Южном федеральном округе, на севере Якутии, на Чукотке, в Забайкалье и Амурской области. Вильфанд также предупредил, что в этих районах прогнозируется раннее возникновение пожароопасности. До этого была названа дата, когда можно будет переобувать зимнюю резину в 2024 году.